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السيسي: أزمة كورونا الطاحنة تستوجب توفير الدعم للدول النامية خاصة الإفريقية

10:09 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
السيسي: أزمة كورونا الطاحنة تستوجب توفير الدعم للدول النامية خاصة الإفريقية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المحور الثاني من محاور عمل الأمم المتحدة وهو تحقيق التنمية المستدامة، حيث تؤمن مصر إيمانا راسخا بأن دفع جهود التنمية يعد شرطا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين ولإقامة نظام عالمى مستقر وهو أفضل السبل لمنع التطرف والحد من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.

وأضاف السيسي، أثناء كلمته أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة، اليوم، لقد دعمت مصر اعتماد أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 واضطلعت بدور محورى لدعم جهود السكرتير العام لإصلاح المنظومة التنموية إيمانا منها بأهمية تعزيز قدرة المنظمة على تحقيق تلك الأهداف الطموحة.

وتابع: "لعل الأزمة الطاحنة التى فرضتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد تستوجب توفير الدعـم للــــدول الناميــــة خاصـــة الإفريقية من خلال تقديم حزم تحفيزية اقتصاداتها وتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها والاستفادة من الأدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية بما يساهم في خلق بيئة مواتية تساعد تلك الدول على احتواء آثار الجائحة والتعامل مع المشكلات القائمة كالإرهاب، والهجرة غير المنتظمة، ومعالجة أسباب النزاعات.

السيسي الأمم المتحدة التنمية المستدامة

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ماذا قال السيسي عن ليبيا في كلمته أمام الأمم المتحدة؟

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