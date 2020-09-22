لا أملك غير العمل.. الشوربجي: تحديات كبيرة تواجه المؤسسات الصحفية.. ونعمل على حلها

قال عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المؤسسات الصحفية القومية تواجه تحديات كبيرة ومشكلات كثيرة؛ ولكن الهيئة تعمل جاهدة على حلها.

وأضاف الشوربجي، خلال الاحتفالية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الثلاثاء، لتكريم مجموعة من الصحفيين، الذين تم اختيارهم من قِبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد، بشأن الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، أنه غيور على المؤسسات الصحفية، ويرغب في محتوى على أعلى مستوى.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "نعترف بوجود بعض المشكلات، ونحن نعمل من ٨ صباحًا حتى ١٠ مساءً؛ لكي نضع أيدينا على المشكلات، وليس المشكلات الصحفية فقط؛ ولكن في جميع القطاعات، ولكي نصل إلى علاج فعال للأبد من معرفة الأمراض التي يعانيها كل القطاعات بالمؤسسات الصحفية القومية".

وتابع الشوربجي: "أفضل العمل الجماعي، ولا أملك غير العمل، والجميع مشارك معي، كل فرد في موقعه لا بد أن يشارك، ولا بد من الجميع العمل لرفعة المهنة والمؤسسة التي ينتمي إليها".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "لدينا مشكلات؛ ولكن ليس معنى ذلك أن الدنيا سوداء، فهناك مقومات كبيرة للنجاح وبالعمل سوف نصل إلى هدفنا".

وكشف الشوربجي عن أن هناك بعض المؤسسات الصحفية لم تعد موازنات لها آخر ٤ سنوات، وبالتعاون معها جار عمل الميزانيات المتأخرة، وسيتم الانتهاء منها قبل شهر ديسمبر المقبل، وسنصل، إن شاء الله، إلى حلول بعضها قصير المدي وبعضها طويل المدي".

وطالب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الصحفيين بالعمل على الارتقاء بالمحتوى بالصحف من أجل تحسين الأوضاع المالية، وشدد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات والعمل على رفعتها، مؤكدًا أن احتفالية اليوم بداية لسلسلة من تكريم المتميزين، مشيرين إلى أنها تأتي في إطار خطة الهيئة الوطنية للصحافة لدعم وتشجيع شباب الصحفيين.