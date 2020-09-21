نقيب المحامين يدعو لجنة الدفاع والحريات للانعقاد الأربعاء المقبل
دعا نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة الدفاع والحريات، للاجتماع بغرفة مجلس النقابة الساعة الحادية صباح الأربعاء الموافق 23/9/2020، للنظر في جدول أعمال اللجنة، والموضوعات العاجلة، وترتيبات ومواعيد انعقاد اللجنة للاضطلاع بمهامها.
وقال عطية في نص دعوته: أدعو مقرر وأعضاء لجنة الدفاع والحريات، والمشكلة من: نبيل عبد السلام، مقررا، ومجدي سخى ويحيى التوني ومحب المكاوي ومحمود الداخلي وصلاح سليمان، وفاطمة الزهراء غنيم، للاجتماع بغرفة مجلس النقابة صباح الأربعاء المقبل، للنظر في جدول أعمال اللجنة، والموضوعات العاجلة، وترتيبات ومواعيد انعقاد اللجنة للاضطلاع بمهامها.
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