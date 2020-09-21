الصعيد والشباب على رأس الأولويات.. حسانين توفيق ينهي إجراءات استخراج كارنيه "الشيوخ"

أنهى النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إجراءات استخراج كارنيه العضوية، اليوم الإثنين، حيث التقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، والمستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال مجلس الشيوخ.

وقال "توفيق"، إن ملفات الصعيد والشباب والمرأة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس الأولويات خلال الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن المجلس سيعمل بصورة متكاملة مع مجلس النواب في مساندة القيادة السياسية والحكومة لما فيه صالح الوطن.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة في مصر الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي في كافة المجالات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تشهد طفرة في التطور التكنولوجي، لاسيما في ملف التعليم والتعليم العالي، من خلال افتتاح عددًا من الجامعات التكنولوجية والتي تعد نقلة نوعية كبيرة في مصر، مؤكدا أن ذلك سيكون له مردود إيجابي كبير في الفترة المقبلة.​