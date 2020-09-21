أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

الصعيد والشباب على رأس الأولويات.. حسانين توفيق ينهي إجراءات استخراج كارنيه "الشيوخ"

01:58 م الإثنين 21 سبتمبر 2020
الصعيد والشباب على رأس الأولويات.. حسانين توفيق ينهي إجراءات استخراج كارنيه "الشيوخ"

النائب حسانين توفيق

أنهى النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إجراءات استخراج كارنيه العضوية، اليوم الإثنين، حيث التقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، والمستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال مجلس الشيوخ.

وقال "توفيق"، إن ملفات الصعيد والشباب والمرأة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس الأولويات خلال الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن المجلس سيعمل بصورة متكاملة مع مجلس النواب في مساندة القيادة السياسية والحكومة لما فيه صالح الوطن.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة في مصر الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي في كافة المجالات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تشهد طفرة في التطور التكنولوجي، لاسيما في ملف التعليم والتعليم العالي، من خلال افتتاح عددًا من الجامعات التكنولوجية والتي تعد نقلة نوعية كبيرة في مصر، مؤكدا أن ذلك سيكون له مردود إيجابي كبير في الفترة المقبلة.​

حسانين توفيق مجلس الشيوخ الصعيد

الخبر التالى:

"الرعاية الصحية": 197 ألف مكالمة عبر الكول سنتر من منتفعي التأمين الشامل خلال عام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102015

    عدد المصابين

  • 89532

    عدد المتعافين

  • 5770

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30974684

    عدد المصابين

  • 22570451

    عدد المتعافين

  • 960838

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد إيقاف الـ 15%.. ما شهادة الادخار الأعلى عائدًا في بنكي الأهلي ومصر؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا