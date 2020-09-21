تراجع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحالة التي تشهدها البلاد من تغيرات فى درجات الحرارة طبيعية، حيث نشهد نقلة تدريجية من فصل الصيف إلى فصل الخريف.

وأضاف شاهين، في تصريحات تيليفزيونية، نشهد خلال الـ72 ساعة المقبلة تراجع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين، حيث تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 22 و33 درجة.

وتابع شاهين: يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة لكنها أقل من الأيام الماضية فبعد أن كانت تسجل 88% على القاهرة وصلت الآن لـ75%.

وأشار شاهين إلى أنه يوجد فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية وتحديدًا السلوم ومطروح من خفيفة إلى متوسطة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأكد: يبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.