نظام محاسبة مختلف.. كيف تحسب قيمة مخالفتك للعقار غير المرخص بالكامل؟

كتب- محمد نصار:

يعتقد العديد من المواطنين، أن قيمة مقابل التصالح على مخالفة البناء الخاصة بهم يتم حسابها من خلال ضرب قيمة سعر المتر في منطقتهم والمحدد بقرار من المحافظ في إجمالي مساحة المخالفة بالأمتار المسطحة، ولكن وفق القانون هذه العملية الحسابية غير صحيحة.

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية مجموعة من الشروط التي يجب العمل بها في حساب قيمة المخالفة بحسب نوعها وأعطى لكل نوع مخالفة نسبة مئوية من قيمة سعر متر التصالح المعلن وبذلك لن يكون المواطن مجبرا على دفع سعر المتر المعلن كله.

يستعرض مصراوي في سلسلة من الموضوعات كيفية حساب قيمة مخالفتك البنائية بنماذج استرشادية وذلك لتكون على علم بكل ما يجب عليك دفعه من أموال نظير التصالح، وذلك بالنسبة للعقارات التي لم يصدر لها ترخيص بناء من الأساس وبها عدد من المخالفات.

بالنسبة لحالة المبنى غير المرخص بالكامل وبه أدوار مطابقة لاشتراطات البناء وأخرى مخالفة لها يتم حساب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لكل نوع مخالفات على حدة.

بافتراض أن العقار مكون من أرضي و7 طوابق، الأرضي و4 منها مطابقة للاشتراطات البنائية والتخطيطية، و3 منها غير مطابقة لتلك الاشتراطات، على اعتبار أن المبنى 200 متر وسعر متر التصالح 200 جنيه يكون حساب قيمة المخالفات في إجمالي المبنى كالتالي:

- بالنسبة للأدوار (أرضي + 1 + 2 + 3 + 4) يكون حساب قيمة التصالح كالتالي (إجمالي مسطح الأدوار المخالفة × 50% من قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع) وبذلك تكون قيمة المخالفة على تلك الأدوار (200 متر × 5 أدوار= 1000 متر × 100 جنيه= 100000 جنيه).

- بالنسبة لمخالفات الأدوار (5 + 6 + 7) يكون حساب قيمة التصالح كالتالي (إجمالي مسطح الأدوار المخالفة × 100% من قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع) وبذلك تكون قيمة المخالفة على تلك الأدوار (200 متر × 3 أدور= 600 متر × 200 جنيه= 120000 جنيه).

ويكون إجمالي قيمة التصالح على العقار المخالف لجميع الأدوار (120000 + 100000= 220000 جنيه).

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