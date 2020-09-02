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الأزهر يدين اعتداء الكيان الصهيوني على مسن فلسطيني ويعرب عن كامل تضامنه معه

12:16 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الأزهر يدين اعتداء الكيان الصهيوني على مسن فلسطيني ويعرب عن كامل تضامنه معه

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف بشدة الاعتداء الوحشي الذي قام به بعض جنود الكيان الصهيوني على مسن فلسطيني، اليوم الثلاثاء، أثناء قمع وقفة منددة بالاستيطان على أراضي بلدتي جبارة وشوفة بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعرب الأزهر الشريف، في بيان له، الأربعاء، عن كامل تضامنه مع هذا البطل الذي يدافع عن أرضه، متشبثاً بعلم بلاده، ضد المحتل الغاشم، الذي لا يدرك قيمة الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، مؤكدا موقفه الرافض لسياسات الاحتلال الصهيوني في التعامل مع الشعب الفلسطيني المقهور الذي يُستباح عرضه ودمه وتُنهب مقدراته وتنتهك مقداساته.

ودعا الأزهر الشريف جميع القوى والمنظمات الدولية إلى إدانة ومنع تلك الاعتداءات المتكررة، مجددا تضامنه مع نضال أبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في مواجهة تلك الاعتداءات.

الأزهر الشريف الكيان الصهيوني فلسطين إسرائيل

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