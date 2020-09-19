أولى رحلات "ALK" البلغارية تصل إلى الغردفة وعلى متنها 145 سائحًا
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كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم السبت، أولى رحلات شركة "ALK" البلغارية قادمة من مطار سوفيا في بلغاريا، وعلى متنها 145 سائحًا بعد غياب أكثر من 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر بالطيران المزني حرص مسئولي مطار الغردقة على استقبال الطائرة، بتقليد رش المياه المتبع على أولى الرحلات الجوية التي تهبط في المطار، وتم استقبال جميع الركاب القادمين عليها بالورود من قبل فرق العلاقات العامة بمطار الغردقة وتم انهاء اجراءات وصولهم مع الحفاظ علي المسافات الاجتماعية.
من جانبهم قدم رجال الخدمات الأرضية بشركة مصر للطيران، الخدمة إلى طائرة الشركة البلغارية، وسط اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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