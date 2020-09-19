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"رجل الخير".. الأزهر ينعى محمد فريد خميس: أحد رواد الصناعة الوطنية

11:12 م السبت 19 سبتمبر 2020
"رجل الخير".. الأزهر ينعى محمد فريد خميس: أحد رواد الصناعة الوطنية

أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمزيد من قضاء الله وقدره، رجل الأعمال ورجل الخير محمد فريد خميس، مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وأكد الأزهر في بيان له، السبت، أن الراحل محمد فريد خميس كان رائدًا من رواد الصناعة الوطنية، محبًا لوطنه، كما أن الأزهر الشريف لن ينسى جهوده وتبرعاته السخية في إنشاء المعاهد الأزهرية بالقرى الأكثر احتياجًا، ووقوفه بجانب الفقراء والمحتاجين من خلال مؤسسته الاجتماعية.

والأزهر إذ يعنى رجل الأعمال الراحل؛ فإنه يدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، و(إنا لله وإنا إليه راجعون).

أحمد الطيب الأزهر الشريف محمد فريد الصناعة الوطنية

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