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أكتوبر المقبل.. مبادرة لتوفير الزي المدرسي لـ 250 ألف طالب بالقاهرة

03:28 م السبت 19 سبتمبر 2020
أكتوبر المقبل.. مبادرة لتوفير الزي المدرسي لـ 250 ألف طالب بالقاهرة

الزي المدرسي

كتب- محمد نصار:

أعلن عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، أنه سيتم إطلاق مبادرة برعاية محافظ القاهرة بمناسبة العام الدراسي الجديد تحت عنوان "سعادتي في مدرستي" تستهدف مد 250 ألف طالب وطالبة بالزي المدرسي والشنطة المدرسية اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال حفل أقامته المحافظة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية العاملة بالقاهرة لتسليم الأجهزة الكهربائية لـ 50 عروسا أولى بالرعاية.

شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الأربع وبحضور محمد سيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وعدد من رؤساء مجالس إدارات عدد من الجمعيات الأهلية.

الزي المدرسي مبادرة لتوفير الزي المدرسي الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية

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