بناءً على دعوة برنامج الغذاء العالمي.. "الزراعة" و"التعاون الدولي" تتفقدان المشروعات الزراعية بالأقصر

كتب- أحمد مسعد:

تفقد د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية بالإنابة عن وزير الزراعة، والدكتور علي حزين رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، اليوم السبت، بمرافقة د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها إلى الأقصر، المشروعات الزراعية الممولة من الجهات الدولية المانحة، بحضور محافظ الأقصر.

وقال موسى إن هذه الزيارة جاءت بناء دعوة من برنامج الغذاء العالمي لتفقد مشروعات تغير المناخ والتي تم تنفيذها بالأقصر.

بدأت الجولة بزيارة المركز التدريبي ومحطة التعبئة والتغليف للحاصلات الزراعية البستانية التصديرية التابعة لجمعية "هيا" بعد إعادة تأهيلهما، ليمتد دورهما للمناطق المحيطة ويسهما في تحسين معيشة صغار المزارعين والمستثمرين، وتم تنفيذهما من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف المشرف على العلاقات الزراعية أنه تمت أيضًا زيارة مركز الأقصر التنسيقي الذي يعتبر إحدى الأدوات المهمة لتنفيذ أنشطة برنامج الغذاء العالمي في مصر، والذي أنشئ مؤخرًا بناء على اتفاقية وقَّعها وزير الزراعة مع مركز الغذاء العالمي.

ومن ناحيته، قال د.على حزين، رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إنه تم زيارة مشروع ترشيد مياه الري بقرية البغدادي ومشروع تجفيف الطماطم الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي؛ حيث يقلل الهادر ويحقق قيمة مضافة ويعظم العائد الاقتصادي من محصول الطماطم.

وأضاف حزين أن محافظات الصعيد تمتاز بإنتاج الطماطم المجففة شمسيًّا في فصل الشتاء، وقد تم تجهيز مناشر التجفيف بالمعدات اللازمة، وكذلك تدريب السيدات والفتيات، بالإضافة إلى ربط المنتجين بالأسواق العالمية وتذليل العقبات التسويقية.

وأشار رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة إلى أن المشروع أسهم في زيادة قيمة الطماطم المنتجة بنسبة 100%، بالإضافة إلى توفير 200 فرصة عمل في الموسم للسيدات الريفيات في صعيد مصر.