"الرعاية الصحية": إجراء حزمة عمليات فائقة الدقة لأول مرة بمستشفى النصر ببورسعيد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء حزمة من الخدمات الصحية فائقة الدقة تقدم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، في تخصصات جراحات القلب والصدر وإصلاح العيوب الخلقية والقساطر القلبية المعقدة والدقيقة.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم السبت، إلى إجراء جراحة قلب طارئة لمريض يبلغ من العمر ٦٧عاما، حيث كان يعاني من انسداد شبه كلي في جزع الشريان التاجي الرئيسي الأيسر لمريض، علمًا بأن أشعة المريض كانت تشير إلى احتمال إصابته بكوفيد 19، ولكن كان لابد من إجراء العملية رغم كل الاحتمالات حتى لا يؤدي الانتظار بحياة المريض إلى الخطر، وتم إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ المريض بنجاح.

بينما تمكن فريق جراحة القلب والصدر بقيادة الدكتور أمير البسطويسي وفريقه الطبي المعاون من إصلاح عيب خلقي معقد في القفص الصدري لشاب يبلغ من العمر ١٩ عاما، ووصلت نسبة الإصلاح لـ ٩٩٪ والحالة الصحية للمريض مستقرة الآن.

وكشفت الهيئة مؤخرا، عن نجاح أول عملية لاستبدال الصمام الأورطي بالقلب من خلال أحدث تقنية موجودة في ذلك المجال وهي تقنية التافي دون جراحة قلب مفتوح، لمريض يبلغ من العمر ٩٥ عاما، بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، وأجرى العملية الدكتور محمد إمام وفريقه الطبي المعاون، بمشاركة الدكتور ياسر الصادق الأستاذ بمعهد القلب وخبير القسطرة القلبية، وتعد هذه العملية من إنجازات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة لأنها أول عملية في هذا التخصص تتم خارج مستشفيات القاهرة الكبرى والإسكندرية.

ولفت الدكتور قطب السيد، مدير مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، إلى نجاح فريق قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي في إجراء ٦ عمليات قسطرة دقيقة ومعقدة لمرضى الانسداد التام المزمن للشرايين التاجية CTO من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

بدوره، وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الشكر لكل الفريق الطبي بمستشفى النصر باعتبارهم شركاء النجاح، لأنهم جزء عظيم من نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا حرص الهيئة وسعيها الدؤوب على توفير كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة لأداء أكبر العمليات وخصوصًا العمليات المتقدمة والمعقدة مش والدقيقة والتي تتطلب مهارة في الإجراء، وذلك لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ، ولا تقتصر الخدمة الطبية مواطني بورسعيد فقط بل تمتد الخدمة لتشمل مدن القناة.

وأكد أن البحث العلمي والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية السليمة وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، هو دستور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على الانفتاح وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وكذلك الاستفادة من التحديات والتغلب عليها، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد حلم كل المصريين، الذي يتطلع إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقه، ليوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المصريين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تقدم كل أوجه الدعم لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.

يشار إلى أن عدد العمليات التخصصية التي أجريت بمستشفى النصر التخصصي وتتطلب مهارة لإجرائها بلغت 1466 عملية، كما تم إجراء 231 عملية متقدمة وكبرى وذات طابع خاص، فضلًا عن 216 عملية متوسطة وصغرى تم إجراؤها بالمستشفي بإجمالي 1916 عملية، إضافة إلى إجراء 1500 قسطرة قلبية و 300 جراحة قلب مفتوح، وذلك خلال الفترة من بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حتى الآن.