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أبوشقة يدعو الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على مقعد رئيس الحزب.. 4 ديسمبر

05:37 م الجمعة 18 سبتمبر 2020
أبوشقة يدعو الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على مقعد رئيس الحزب.. 4 ديسمبر

المستشار بهاء الدين أبو شقة

مصراوي

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قرارًا بإلغاء اجتماع الهيئة العليا المزمع عقده غدًا السبت، ودعوة الهيئة الوفدية للاجتماع يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر لانتخاب رئيس للحزب طبقًا للضوابط المتطلبة في اللائحة.

وجاء نص قرار رئيس جزب الوفد كما يلي:

بعد الاطلاع على المادة الحادية عشرة فقرة (٣) من اللائحة الداخلية للحزب والتي جرى نصها أنه يجوز لرئيس الحزب دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع إذا اقتضت الظروف ذلك، لذلك تقرر ما يلي:

١- إلغاء القرار الصادر من رئيس الحزب بدعوة الهيئة العليا للاجتماع يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠.

٢- دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع يوم الجمعة الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢٠.

أولا: لمناقشة وإصدار قرارات في موضوعات هامة سيتم الإعلان عن عرضها عليها.

ثانيا: إجراء انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس للحزب طبقا للضوابط المتطلبة في اللائحة وقد روعي تحديد وقت كافي لاستعداد من يرغب في الترشح.

ثالثا: سيعلن قريبًا عن الإجراءات التي ستتبع لسلامة وضمان ونزاهة وشفافية إجراءات العملية الانتخابية.

بهاء الدين أبو شقة

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