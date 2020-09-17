الأوقاف: ندوة للرأي عن " التصوف".. الثلاثاء المقبل
كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد ندوة للرأي حول "أثر التصوف في ترسيخ القيم وترقية النفس الإنسانية"، يوم الثلاثاء المقبل.
وقال وزير الأوقاف، إن اختيار الوزارة لموضوع ندوتها الأسبوعية المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام والتي تنقلها قناة النيل الثقافية على الهواء مباشرة الثلاثاء المقبل، نابع من الفهم الصحيح لحقيقة التصوف السمحة، وإيمانًا بدوره في ترقية الأخلاق والحس الإنساني.
وأشار إلى أن تاريخ التصوف حفل بالرحمة والتسامح وتأصيل القيم النبيلة والعمل على ترسيخها.
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