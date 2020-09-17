القابضة للمطارات: جميع العاملين بالشركة يخضعون للرعاية الطبية

كتب - محمد عبيد:

أكدت الشركة القابضة للمطارات، أن العاملين بها والشركات التابعة يتمتعون بنظام الرعاية الطبية بما في ذلك العاملين المتعاقدين، لحين بلغوهم سن المعاش.

وقالت الشركة رداً على ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن لائحة الرعاية الطبية للعاملين بها:" يستمر العاملون تحت مظلة الرعاية الطبية، ويجب أن يكون العامل أمضى مدة خدمة يستحق عليها صرف معاش (أكثر من 9 سنوات )، وفقًا للمدة المنصوص عليها في أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك عن مدة عملة بالشركه أو بقطاع الطيران المدني.