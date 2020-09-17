"قومي المرأة" يستقبل الرئيس الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، الرئيس الجديد لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان برجر، خلال زيارته الأولى للمجلس.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي، برئيس الاتحاد الجديد، بمقر المجلس، وثمنت التعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 في العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك مثل المواطنة والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومشروع بطاقات الرقم القومي، لافتة إلى استمرار التعاون في قضايا أخرى منها الشمول المالي، وختان الإناث، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي من كبار الداعمين لقضايا المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي، فكرة عامة عن تاريخ إنشاء المجلس وتشكيله وأعضائه ولجانه وفروعه بالمحافظات، كما تحدثت عن إعداد المجلس للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، كما تحدثت عن الأجندة التشريعية للمرأة في مصر وما حدث بها من تقدم ملحوظ.

وأشارت إلى أهم الحملات التي أطلقها المجلس مثل حملتي "طرق الأبواب" و "التاء المربوطة"، كما أشارت إلى أنه مؤخراً تم إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي بهدف دعم جهود الحكومات ومجتمع الأعمال نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لسد الفجوات بين الجنسين في كافة المجالات.

وأوضحت الخطوات القوية التي اتخذتها مصر نحو تعزيز دور المرأة في ملف الأمن والسلم، مشددة على أن مصر هي الدولة الأولى عالميا ً في إصدار سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في ظل فيروس كورونا وقد أعد المجلس القومي للمرأة ورقة سياسة بشأن استجابة مصر السريعة لوضع المرأة خلال تفشي فيروس كورونا، ومصر أيضًا هي أول دولة عالمياً تُصدر آلية رصد تتابع السياسات والقرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأصدر المجلس 4 تقارير منذ بدء الأزمة وحتى الأن بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه بدون إرادة سياسية لم يكن ليتحقق أي تقدم في ملف المرأة، مشددة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم قضية المرأة بكل قوة عن إيمان وقناعة بأهمية دور المرأة في المجتمع، وبالفعل يعد عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو العهد الذهبي للمرأة المصرية حيث تحقق لها العديد من الإنجازات التي فاقت الأحلام والتوقعات.

وعبر كريستيان برجر، عن سعادته بوجوده بمقر المجلس، مشيدا بجهود المجلس في النهوض بأوضاع المرأة المصرية، ومؤكدا على اهتمام الاتحاد الأوروبي بشكل كبير بقضايا المساواة وتكافؤ الفرص، واستمرار تعاونه مع المجلس على هذا الملف.