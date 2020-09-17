أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

اليوم.. الحكومة تناقش ملف مخالفات البناء وتطورات لقاح كورونا

10:42 ص الخميس 17 سبتمبر 2020
اليوم.. الحكومة تناقش ملف مخالفات البناء وتطورات لقاح كورونا

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي.

ويناقش المجلس مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة على رأسها فيروس كورونا ومتابعة الحالات بشكل وتقديم تقرير عن آخر ما تم التوصل إليه في اللقاح التي تقوم مصر على تجربته.

كما يناقش المجلس ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وذلك للحفاظ على حقوق الدولة مع مراعاة حق المواطن طبقا لما يقره القانون.

مصطفى مدبولي فيروس كورونا مجلس الوزراء

الخبر التالى:

قرار جمهوري بشأن إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإفراج عن مصريين مختطفين في ليبيا وإعادتهم للبلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا