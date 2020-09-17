كورونا في 24 ساعة| بيان الإصابات والوفيات ولقاح في آخر مرحلة.. وهذه علاقة الشخير بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 804 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 86549 حالة.

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