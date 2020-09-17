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كورونا في 24 ساعة| بيان الإصابات والوفيات ولقاح في آخر مرحلة.. وهذه علاقة الشخير بالفيروس

07:00 ص الخميس 17 سبتمبر 2020
كورونا في 24 ساعة| بيان الإصابات والوفيات ولقاح في آخر مرحلة.. وهذه علاقة الشخير بالفيروس

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 804 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 86549 حالة.

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