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قومي المرأة: السيسي يقدر حجم تضحيات المرأة

12:54 ص الخميس 17 سبتمبر 2020
قومي المرأة: السيسي يقدر حجم تضحيات المرأة

مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة العاملة وإيمانه بدورها الفعال، وكلماته المعبرة خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالإسكندرية اليوم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان للمجلس، عن فخرها واعتزازها بكلمات الرئيس الداعمة للمرأة العاملة، مما يؤكد تقديره لحجم التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية من أجل المجتمع وأسرتها خاصة في ظل جائحة كورونا مما يزيد من العبء الملقى على كاهل المرأة العاملة تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد والاتجاه لتقليل عدد أيام الدراسة.

وتابعت: طالب الرئيس الحكومة بدراسة ظروف المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد، ووضع خطة سريعة لحل مشكلة السيدات العاملات بتنظيم ساعات عملهن لتناسب وضع الأبناء خلال الدراسة.​

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة السيسي المشروعات التعليمية

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