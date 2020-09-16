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وزيرة الهجرة تشيد بالتيسيرات الجديدة للقادمين من الخارج

10:46 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
وزيرة الهجرة تشيد بالتيسيرات الجديدة للقادمين من الخارج

السفيرة نبيلة مكرم

كتب- أسامة علي:

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر لوزراء الصحة والطيران المدني، مشيدة بالإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على المواطنين القادمين من الخارج.

وقررت سلطة الطيران المدني المصري برئاسة المهندس أشرف نوير، إلزام القادمين من دول: اليابان، الصين، تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية، كندا، ومطارات لندن هيثرو، باريس، وفرانكفورت، بتقديم شهادة تفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) خلال 96 ساعة بدلا من 72 ساعة نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

وقالت السلطة، في بيان لها، إن القرارات تأتي في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنه تم إبلاغ جميع شركات الطيران العاملة في جميع المطارات المصرية، بأنه في ضوء الحظر لدخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيها الجنسية المصرية إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية بالالتزام بالتعليمات الجديدة، وكذلك الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال فترة السفر.

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الطيران المدني تحليل PCR فيروس كورونا

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