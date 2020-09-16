حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح مشروعات تعليمية بالإسكندرية.. وقبول دفعة جديدة من المجندين
كتب-أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجموعة من المشروعات التعليمية بمحافظة الإسكندرية منها الجامعة المصرية اليابانية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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