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حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح مشروعات تعليمية بالإسكندرية.. وقبول دفعة جديدة من المجندين

07:29 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح مشروعات تعليمية بالإسكندرية.. وقبول دفعة جديدة من المجندين

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب-أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجموعة من المشروعات التعليمية بمحافظة الإسكندرية منها الجامعة المصرية اليابانية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي مشروعات تعليمية الإسكندرية الجامعة المصرية اليابانية قطع المياه

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