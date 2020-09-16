بالصور.. مياه الصرف تغرق طريق الأوتوستراد.. وتعطل حركة السيارات
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كتب- يوسف عفيفي:
تصوير- علاء أحمد:
شهد طريق الأوتوستراد، منذ قليل، كثافات مرورية كبيرة وتعطل للحركة بشكل كلي للقادم بين الاتجاهين (المعادي - مدينة نصر) نتيجة كسر ماسورة مياه الصرف الصحي.
ورصدت عدسة مصراوي، حركة سير السيارات بطريق الأوتوستراد والتي شهدت حالة من التكدس المروري وخاصة من منطقة المعادي والمتجه إلى مدينة نصر.
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