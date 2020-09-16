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بالصور.. مياه الصرف تغرق طريق الأوتوستراد.. وتعطل حركة السيارات

06:46 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- علاء أحمد:

شهد طريق الأوتوستراد، منذ قليل، كثافات مرورية كبيرة وتعطل للحركة بشكل كلي للقادم بين الاتجاهين (المعادي - مدينة نصر) نتيجة كسر ماسورة مياه الصرف الصحي.

ورصدت عدسة مصراوي، حركة سير السيارات بطريق الأوتوستراد والتي شهدت حالة من التكدس المروري وخاصة من منطقة المعادي والمتجه إلى مدينة نصر.​

مياه الصرف طريق الأوتوستراد كثافات مرورية

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