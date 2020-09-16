بالصور.. مياه الصرف تغرق طريق الأوتوستراد.. وتعطل حركة السيارات

الزراعة: ضبط أكثر من 21 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

"لأجل الإنسانية".. أمل لقاح كورونا في مصر يبدأ من "فاكسيرا" (معايشة)

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- علاء أحمد:

شهد طريق الأوتوستراد، منذ قليل، كثافات مرورية كبيرة وتعطل للحركة بشكل كلي للقادم بين الاتجاهين (المعادي - مدينة نصر) نتيجة كسر ماسورة مياه الصرف الصحي.

ورصدت عدسة مصراوي، حركة سير السيارات بطريق الأوتوستراد والتي شهدت حالة من التكدس المروري وخاصة من منطقة المعادي والمتجه إلى مدينة نصر.​