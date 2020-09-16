بالأسماء.. نتائج الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ 2020

كتب- طارق سمير:

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، نتائج جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي جرت بين 52 مرشحًا لشغل 26 مقعدًا بالنظام الفردي.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمقر الهيئة، أن الهيئة أصدرت قرار رقم 63 لسنة 2020 بإعلان نتائج جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ والتي مسجل في دوائرها 28 مليون و817 ألفًا، شارك منهم 2 مليون و834 و750، بنسبة مشاركة 10.2%، بنسبة أصوات صحيحة 84.09%، وأصوات باطلة 15.01%.

وأعلن رئيس "الوطنية للانتخابات فوز أبو سريع أبو سريع إمام عفيفي بمحافظة القليوبية، وكلًأ من هشام علي أحمد علي الحاج علي، ومحمود فريد محمود شراره بمحافظة المنوفية، وكذلك كلًا من أشرف ممدوح عبد الونيس شعبان، وعلي محمد علي العجواني، في كفر الشيخ، وعمرو إبراهيم علي محمد القماطي بمحافظة الجيزة، ونبيل حميدة عبد الخالق ثروت محمد سليمان بمحافظة بني سويف.

كما أعلن المستشار لاشين إبراهيم عن فوز كلًا من محمد عبد المنعم زين قرشي، وعادل محمد حجازي أحمد، ومصطفى محمود عبد المجيد في محافظة أسيوط، وكلًا من مجدي أحمد محمد خراجة، ومحمود عبد الرحيم أبو سديره، ومصطفى قدري مصطفى الشريف، وأحمد فوزي محمود أحمد، وعبد الحكيم حساني أحمد محمد عبد الكريم، في محافظة سوهاج.

وفي محافظة قنا كلًا من محمد كمال محمود موسى، وأبو النجا محمود عثمان المحرزي، وعبد الفتاح حسن أحمد دنقل، وفي محافظة الأقصر، كلًا من محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد عطا الله إسماعيل إبراهيم، وفي أسوان كلًا من مجد الدين حسيبو أبو الحسن طه، ومحمد الأنور سليمان عبد الحفيظ عبد السيد، وفي محافظة دمياط، فوز أحمد عبد الشافي محمد البلشي، وفي بورسعيد فوز عاطف محمد محمد حسنين علم الدين، وفي الإسماعيلية فوز رمضان إمام علي غنيم، وفي مطروح، فوز رزق علواني عبد الحميد علواني.