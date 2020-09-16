مدبولي: وضع خطة لإنشاء 40 ألف فصل تعليمي لمساعدة أبناء مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التعليم والمعرفة من أساسيات الأمن القومي المصري، وأبناء مصر يستحقون تعليم راقي يساعدهم على اكتشاف مهاراتهم ومواهبهم.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشاريع التعليمية بالإسكندرية، وضعنا خطة تعليمية تصل إلى 40 ألف فصل، وننشئ المدارس اليابانية لتخريج طفل مصري يتواكب مع أحدث نظم التربية والتعليم.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن النظام التعليمي السابق لم يتم تطويره على مر السنين.

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