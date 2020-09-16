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السيسى يصل مقر افتتاح الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب

10:37 ص الأربعاء 16 سبتمبر 2020
السيسى يصل مقر افتتاح الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب

الرئيس السيسى

كتب- مصراوي:

وصل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب فى محافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس السيسى فى افتتاح عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات تعليمية جديدة، لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم.

السيسى الجامعة المصرية اليابانية برج العرب الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي

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