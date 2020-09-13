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معامل تنسيق جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة لتقليل الاغتراب

12:30 م الأحد 13 سبتمبر 2020
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كتب- داليا شبل:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن معامل تنسيق الجامعة مستمرة في استقبال طلاب الثانوية العامة، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح تقليل الاغتراب (مناظر وغير مناظر وفي حدود نسبة 10% ) لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وأضاف الخشت، أنه تم وضع إجراءات احترازية مشددة لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتقديم خدمة عالية الجودة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل فتح أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة بمعامل الجامعة طوال فترة التنسيق.

جدير بالذكر أن معامل تنسيق جامعة القاهرة بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية تضم 320 جهاز حاسب آلي حديث معدة ومجهزة على أكمل وجه، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.

الدكتور محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة تنسيق الجامعات

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