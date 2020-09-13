رطوبة مرتفعة ورياح معتدلة.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلين، حيث يكون مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وتشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد لمصراوي، أن درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين تسجل على القاهرة والوجه البحري 34- 24، السواحل الشمالية 29- 24، جنوب سيناء 38 -28، كما تراوحت درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 36 و42.

وتابع الخبراء: ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري لتصل إلى 80%، و85% على السواحل الشمالية، و55% على شمال الصعيد.

وأوضح الخبراء أن حالة الطقس خلال ساعات الليل يكون لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس، وعلى شمال الصعيد، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وتمثلت أبرز الظواهر الجوية خلال يومي الاثنين والثلاثاء، في ظهور الشبورة المائية على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تكون حركة الرياح معتدلة على القاهرة والسواحل الشمالية، تنشط أحيانا على السواحل الشرقية.​