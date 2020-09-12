حدث في 8 ساعات| توجيهات رئاسية للاستفادة من تجربة كورونا.. و15 تصريحًا من مدبولي بشأن مخالفات البناء

كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها توجيه السيسي باستخلاص الدروس المستفادة من تجربة مكافحة كورونا، الصحة تكشف كواليس إجراء التجارب الإكلينيكية على لقاحين لكورونا، تصريحات رئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء، الإمام الطيب يهنيء "إيناكتس الأزهر" بالمركز الأول على مستوى العالم في ريادة الأعمال.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي: