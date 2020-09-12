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الأوقاف: افتتاح 71 مسجدًا الجمعة المقبلة

08:31 م السبت 12 سبتمبر 2020
الأوقاف: افتتاح 71 مسجدًا الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، افتتاح 71 مسجدًا، الجمعة المقبلة، ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وأكدت الأوقاف أن جميع المساجد من تنفيذ موازنة الوزارة ومواردها الذاتية.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، افتتح أمس مجموعة من المساجد بمحافظة الشرقية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم افتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وزارة الأوقاف المساجد فيروس كورونا محمد مختار جمعة

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