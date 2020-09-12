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إنشاء "صندوق الرياضة".. السيسي يوجّه بتوفير إمكانات نجاح كأس العالم لليد 2021

05:21 م السبت 12 سبتمبر 2020
إنشاء "صندوق الرياضة".. السيسي يوجّه بتوفير إمكانات نجاح كأس العالم لليد 2021

اجتماع السيسي ووزير الرياضة

(مصراوي):

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير جميع الإمكانات لنجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والمقرر أن تستضيفها مصر في يناير 2021، لتكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على أرض مصر، وأضخم حدث رياضي على مستوى العالم يتم تنظيمه بحضور جماهيري منذ بدء جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم السبت، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والذي تناول متابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الشباب والرياضة استعرض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس العالم لكرة اليد، بما فيها جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرياضية التي ستشملها البطولة، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد مشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخها وإقامة 108 مباريات في 4 صالات مختلفة بـ3 محافظات، بالإضافة إلى توفير 10 صالات رياضية أخرى لاستضافة تدريبات المنتخبات، كما سيتم اختيار ما يقرب من 1100 متطوع من أفضل العناصر الشابة للمشاركة في تسيير البطولة، مع وضع برنامج تدريبي مكثف لهم حول التعامل مع الفرق والوفود ومبادئ الإسعافات الأولية، وذلك للمساهمة في إخراج البطولة بأفضل صورة مشرفة.

كما شهد الاجتماع عرض الخطوات الإنشائية والتمويلية لـ"صندوق الرياضة المصري"، والذي يعد أول صندوق استثماري لدعم الرياضة في مصر، حيث وجّه الرئيس بحوكمة أداء الصندوق بهدف استدامة عوائده المالية لصالح دعم الأبطال الأولمبيين، واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا وإقامة البرامج القومية للياقة البدنية والصحة العامة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي كأس العالم لليد 2021 السيسي أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة

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