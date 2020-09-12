​​متحدث البرلمان: عرض تجربة مصر في مواجهة كورونا للعالم نجاح كبير لسياسات الدولة

اعتبر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، تقديم مصر لتجربتها في مواجهة فيروس كورونا أمام 40 دولة من دول العالم، بمثابة دليل قاطع على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواجهة هذه الجائحة العالمية، مؤكدًا أن مصر قدمت تجربة متفردة في مواجهة فيروس كورونا من خلال التناغم والتنسيق الرائع بين جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة وإعطاء ملف إدارة ملف أزمة كورونا لوزارة الصحة والسكان باعتبارها صاحبة الاختصاص في إدارة هذا الملف.

وقال "حسب الله" في بيان له اليوم الجمعة، إن أبطال جيش مصر الأبيض بقيادة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نجحوا داخل مصر وخارجها في تقديم صورة مشرفة لبواسل الأطباء المصريين وجميع الأطقم الطبية وأطقم التمريض وتقديم أفضل النماذج الطبية الاحترافية في مواجهة فيروس كورونا، مشيدًا باستعراض الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتجربة مصر في مواجهة جائحة كورونا، وتقديمها لبعض المقترحات لمساعدة الدول النامية ومتوسطة النمو لمواجهة الأزمة استرشادًا بالتجربة المصرية، خلال مشاركتها في اجتماع مناقشة تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى عصر COVID-19 وما بعده الذي تنظمه الأمم المتحدة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحضور ممثلين عن 40 دولة.

وأشاد حسب الله بتأكيد الدكتورة هالة زايد بأن الدولة كانت حريصة على الشفافية في التعامل مع الأزمة ونقل الحقائق كاملة إلى المواطن المصري ليكون شريكًا لها في إدارة الأزمة، وهذا ما تحقق وظهر جليًا من خلال عدة لقاءات عقدتها الحكومة المصرية لعرض مستجدات الأمور على المواطن المصري، ما عزز ثقة المواطن في إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة، وهي ماقوبل بإشادة عدد من المؤسسات الدولية بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا خاصة أن الدولة المصرية قدمت أداءً جيدًا في كل القطاعات والمستويات خلال هذه الأزمة غير المسبوقة على المستوى الإنسانى والعالمي.

وناشد حسب الله الشعب المصري العظيم الاستمرار في الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، خاصة في ظل استمرار هذه الجائحة عالميًا ومحليًا، مؤكدًا أن المصريين كان لهم دورهم الكبير في مساندة جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا معربا عن ثقته التامة في أن الجهود المصرية الرسمية والشعبية سيكلل لها النجاح للانتصار على فيروس كورونا.