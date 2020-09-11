الكنيسة تحيي احتفالات عيد القديس الأنبا برسوم العريان بديره بالمعصرة

مصراوي

صلى نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة مساء أمس الأول عشية عيد نياحة القديس الأنبا برسوم العريان بديره بالمعصرة، وطيب رفاته في ختام العشية، وصلى نيافته قداس العيد صباح الخميس.

شارك في الصلوات التي شهدت تطبيق إجراءات احترازية، ومشاركة محدودة، عدد من الآباء كهنة الإيبارشية ومكرسات الدير إلى جانب عدد قليل من الشعب.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الخميس بعيد القديس الأنبا برسوم العريان، الذي يعد من أهم قديسي الكنيسة القبطية.