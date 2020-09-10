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القوى العاملة: تعيين 140 شاباً وتحرير 20 محضرا لمنشآت مخالفة بالبحر الأحمر

03:00 م الخميس 10 سبتمبر 2020
القوى العاملة: تعيين 140 شاباً وتحرير 20 محضرا لمنشآت مخالفة بالبحر الأحمر

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 140 شاباً، منهم 7 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 314 شابا.

وقال الوزير، إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 225 عاملا، واستخراج رخصة مزاولة مهنة لنفس العدد من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

من ناحيته، أوضح سعيد عبدالراضي، مدير المديرية، أنه خلال أغسطس الماضي، استخرجت المديرية 7 تراخيص عمل الأجانب الذين يعملون في نطاق المحافظة، وتجديد 9 تراخيص لآخرين.

وأضاف عبدالراضي، أن المديرية أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 612 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 20 محضراً، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 110 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 10 محاضر سلامة وصحة مهنية، كما تم متابعة 76 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكد أن المديرية، تلقت 127 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 92 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 22 شكوى، وتبقى 13 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

محمد سعفان وزير القوى العاملة البحر الأحمر

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