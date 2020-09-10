تعاني من ورم سرطاني بالفك.. "الشكاوى الحكومية" تستجيب لطلب مسنة بشأن بطاقتها الشخصية

كتب- أحمد مسعد:

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية لطلب سيدة مسنة تعاني من ورم سرطاني بالفك، ومعاونتها في تلقي الخدمة الطبية، حيث تم التنسيق مع المعهد القومي للأورام للعرض على استشاري جراحة أورام الفك، الذي قرر ضرورة إجراء جراحة لاستئصال الورم وإعادة بناء الفك.

ولدى استكمال الإجراءات اللازمة، تبيّن انتهاء سريان بطاقة الرقم القومي التي تحملها السيدة وبعرض الأمر على اللواء مساعد أول وزير الداخلية لحقوق الإنسان لتيسير سبل تجديد بطاقة الرقم القومي، أفاد بأن وزير الداخلية أصدر تعليمات بإيفاد مأمورية للتوجه فوراً لإتمام عملية تجديد بطاقة الرقم القومي للمواطنة داخل المعهد القومي للأورام، حيث يقوم المختصون بالمعهد بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أن هذا التحرك السريع من وزارة الداخلية يعد نموذجاً لما تقوم به الوزارة من استجابات لشكاوى المواطنين التي تتلقاها أو ترصدها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إلى جانب الجهود الأساسية للوزارة في التعامل مع الشكاوى المتنوعة لتحقيق الأمن والأمان في ربوع الوطن.

وكانت منظومة الشكاوى الحكومية قد قامت بالتواصل مع عميد المعهد القومي للأورام لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنة، وأثناء السير في الإجراءات اللازمة تبين أن بطاقة الرقم القومي منتهية، كما أن السيدة من منتفعي التأمين الصحي وتقيم خارج محافظة القاهرة، وبناء على ذلك تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.

واضطلعت الجهات المعنية بتيسير الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية المطلوبة حيث قامت الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوجيه خطاب خدمات متبادلة لدى المعهد القومي للأورام، كما قام المعهد القومي للأورام بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنة على التوازي مع السير في باقي الإجراءات.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لتحقيق سرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين وخاصة ذات البعد الإنساني، واتساقاً مع المبادرات الرئاسية لتحقيق حياة كريمة للمواطن.