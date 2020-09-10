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اليوم.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وغانا

05:30 ص الخميس 10 سبتمبر 2020
اليوم.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وغانا

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

تستأنف شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، رحلاتها المباشرة بين القاهرة وأكرا بدولة غانا، وذلك بمعدل رحلتين أسبوعيًا، بعد توقفها أكثر من ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس عبر المسافرين.

يأتي ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة.

وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 38 رحلة دولية، اليوم الخميس، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الاستثنائية، والرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

شركة مصر للطيران رحلات جوية إجراءات احترازية فيروس كورونا القاهرة غانا

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