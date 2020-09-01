ننشر أسماء الناجحين في مسابقة " نظام العمل مقابل الأجر" بالأوقاف - الدفعة الأولى

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين في مسابقة" نظام الأجر مقابل عمل"، والتي جاءت على النحو التالي:

أولًا : وظيفة مهندسين ميكانيكا :

1.

فهد محمد محمود رمزى عثمان

إمبابة / الجيزة

2.

صفوت عادل عبد الله محمد

البحيرة

3.

محمد يوسف عبد الرحمن عبد الفتاح

الإسماعيلية

4.

محمد فتحى خليل حسن

أسوان

5.

عماد أيمن عبد العزيز عطية

القليوبية

ثانيًا : وظيفة مهندسين كهرباء :

1.

نورا أحمد على عبد الرحيم

السويس

2.

نهاد سيد عبد الله

أسوان

3.

سارة السيد محمد على

الشرقية

4.

دعاء أحمد سعد خليل العزيزى

الدقهلية

5.

آلاء محمد خالد محمد عبد الخالق

كفر الشيخ / دمنهور

6.

بسمة مسعد حسن محمد

القليوبية

ثالثًا : وظيفة مهندسين عمارة :

1.

ولاء السيد فريد مخيمر

دمياط

2.

هاجر عبد المجيد محمد أحمد رواش

الجيزة

3.

أسماء محمد خطابى عبد الشافى

الشرقية

4.

آية صفوت إبراهيم عكاشة

الجيزة

5.

إسراء عبد الناصر حسن موسى سيد

أسيوط

6.

مصطفى محمود جمال الدين محمد

الجيزة

7.

بسنت أحمد على محمود

الجيزة

8.

أسماء محروس كمال باز

كفر الشيخ

9.

لمياء خميس محمد حسن

الفيوم

رابعًا : وظيفة أخصائي نظم ومعلومات :

1.

أحمد جمال أحمد دياب

الإسماعيلية

2.

أحمد محمد متولى الطنطاوى

الدقهلية

3.

أحمد حسين حسن زامل

دمياط

4.

فاطمة مبروك حلمى على

الفيوم

خامسًا : وظيفة فني كهرباء :

1.

أحمد كمال عبد الفتاح عبد الحليم

الجيزة

سادسًا : وظيفة سائق

1.

أيمن صلاح أحمد بغدادي

الإسماعيلية

وطالبت وزارة الأوقاف، باستيفاء الأوراق التالية :

1 ـ أصل المؤهل الدراسي .

2 ـ أصل شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) ( رقم قومي ) .

3 ـ أصل شهادة الخدمة العسكرية / الخدمة العامة للإناث - أو الإعفاء منها .

4 ـ أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية .

5 ـ عدد (4 ) صور شخصية .

6 ـ شهادة عضوية نقابة المهندسين .

7 ـ رخصة قيادة مهنية سارية للسائقين .

8 ـ صورة بطاقة الرقم القومي .

ودعت الناجحين بالحضور إلى مكتب رئيس قطاع الخدمات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف - شارع صبري أبو علم - باب اللوق - القاهرة - الدور الثاني ، لتسليم الأوراق سالفة الذكر وتسلم العمل لمن سيستوفي أوراقه العمل بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة .

وأشارت إلى أنه جار مقابلة باقي المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف "أوقاف أون لاين"