وزير السياحة: 168 ألف سائح بـ 6 دول زاروا شرم الشيخ والغردقة منذ استئناف الحركة

كتب يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة حوالي 168 ألف سائح من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا ومقدونيا.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك على هامش زيارة الوزير للعاصمة التشيكية براج لافتتاح معرض "كنوز الشمس"، وعقد اجتماع ثنائي مصغر مع Klara Dostalova وزيرة التنمية الإقليمية المسئولة عن ملف السياحة بالتشيك، وذلك لمناقشة سبل استئناف الحركة السياحية الوافدة من التشيك إلى مصر.

وتحدث العناني، عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية عنه من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، مستعرضا كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي تم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية حفاظا على كافة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي مع استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر في يوليو الماضي.

وتساءل الوزير، إذا كان هناك أية إجراءات إضافية يرغب الجانب التشيكي في إضافتها للضوابط لإعادة استئناف الرحلات السياحية من التشيك إلى المقاصد المصرية، لافتا

من جانبها، أكدت Klara Dostalova أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح التشيكي، لافتة إلى حبها وشغفها الكبير بمصر وبالمقاصد السياحية بها، حيث إنها زارت مصر ثلاث مرات من قبل، في مدينة مرسى علم، كما أنها تعرف الكثير عن الإمكانيات السياحية المتفردة لمصر وخاصة شواطئها الخلابة.