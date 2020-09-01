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إزالة فورية.. محافظ القاهرة يوجه تحذيرًا للمواطنين بشأن مخالفات البناء

11:40 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
إزالة فورية.. محافظ القاهرة يوجه تحذيرًا للمواطنين بشأن مخالفات البناء

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن ٣٠ سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح في هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لازالة مخالفته على الفور.

وناشد محافظ القاهرة، المواطنين بضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة جدية تصالح لحين السير في باقي الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار في إزالات المبان المخالفة لشروط الترخيص.​

خالد عبدالعال محافظ القاهرة مخالفات البناء

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