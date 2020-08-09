طارق شوقي: نواجه تحديًا كبيرًا.. ولدينا 23 مليون طالب موزعون على مدارس متنوعة

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خطط وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي للعام الدراسي 2020-2021، في ظل جائحة كورونا، وذلك في اجتماع حضره كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت شوقي إلى أنه من حيث المحتوى الرقمي المتاح حاليًّا، فقد أصبح يضم المكتبة الرقمية التي تشتمل على مناهج تعليمية للصفوف من KG1 وحتى الصف الثالث الثانوي، وشهدت إقبالًا عاليًا وصل إلى مئتي مليون طالب.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام الامتحانات الإلكترونية قد بدأ الإعداد له في عام 2018، ووصلنا حاليًّا إلى مرحلة متقدمة للغاية في هذا الشأن، وخلال الشهرين الماضيين قُمنا بإعداد 11 مليون امتحان للثانوية العامة، كما تم تدشين موقع إلكتروني لمراجعات الثانوية العامة 2020 (ثانوية دوت نت)، لافتًا إلى أن كل ما تم إعداده من أدوات وبرامج تعليمية يعد من مكتسبات فترة أزمة "كورونا"، وستكون لها إفادة كبيرة لنا جميعًا خلال المرحلة المقبلة.

وتابع شوقي: خلال الفترة المقبلة سيكون أمامنا تحد كبير في أعداد الطلاب، حيث إن لدينا 23 مليون طالب، موزعين على مدارس متنوعة، وقمنا بتقسيمهم إلى مراحل، منKG1 وحتى 3 ابتدائي، ومن 4- 6 ابتدائي، ومن أولى إعدادي- 3 إعدادي، ثم المرحلة الثانوية، مؤكدًا أنه أصبحت لدينا بنية أساسية إلكترونية متكاملة في المرحلة الثانوية.

وعرض وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، تصورات مبدئية لخطة العام الدراسي المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الخطة الكاملة أول سبتمبر المقبل، وسيتم عرضها على رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس الجاري.