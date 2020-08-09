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اليوم.. "سداسي شرارة" في ضيافة قصر المانسترلي

04:00 ص الأحد 09 أغسطس 2020
اليوم.. "سداسي شرارة" في ضيافة قصر المانسترلي

فرقة سداسي شرارة

(مصراوي):

يستقبل مسرح الحديقة الصيفي بقصر المانسترلي، في الثامنة مساء اليوم الأحد، الحفل الفني لفرقة "سداسي شرارة".

ومن المقرر أن يقدم السداسي مجموعة من مؤلفات مُؤسس الفرقة الموسيقار الراحل عطية شرارة سواء من الموسيقى التصويرية للأفلام التي قدمها مثل "توحة" و"ابن حميدو"، بالإضافة لمجموعة من مقطوعات الموسيقى الشعبية والقوالب العربية.

يُذكر أن السداسي تأسس عام 1980، وكان يضم أبناء "شرارة" بهدف تقديم مؤلفات مؤسس الفرقة للجمهور، واستمرت الرحلة الإبداعية إلي أن ضمت الآن المجموعة أحفاده من الموسيقيين الشباب.

الحفل قيادة الدكتور حسن شرارة النجل الأكبر للموسيقار الراحل والعميد السابق للكونسيرفتوار والحاصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2015.

جدير بالذكر أن المؤلف الموسيقي والمايسترو عطية شرارة قدم أول أعماله عام 1948 كمؤلف وكان في ذاك الوقت العازف الأول للفيولينة بأوركسترا الإذاعة المصرية، وقدم مجموعة مقطوعات بالشكل المُتعارف عليه في ذاك الوقت وهو الخط اللحني الواحد "مونوفوني"، الذى تطور فيما بعد لأكثر من خط لحني (وهو ما يعُرف بالتوزيع الموسيقي)، ثم عُين مايسترو لأوركسترا الإذاعة وأشرف "شرارة" علي ركن الأغاني في الإذاعة المصرية، وله الفضل في إنشاء فرقاً موسيقية عدة بإذاعات الوطن العربي كتونس وليبيا، وشارك في إنشاء معهد الموسيقي العربية بالأردن.

سداسي شرارة قصر المانسترلي

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