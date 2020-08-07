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​القوى العاملة: صرف 259 ألف جنيه منحًا للعمالة غير المنتظمة في شمال سيناء

11:33 م الجمعة 07 أغسطس 2020
​القوى العاملة: صرف 259 ألف جنيه منحًا للعمالة غير المنتظمة في شمال سيناء

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 4 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، يأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من ضمن 94 شابًا مسجلين من راغبي العمل، فضلًا عن صرف 259 ألف جنيه منحًا لـ259 عاملًا غير منتظم، بخلاف 10 آلاف جنيه منحة وفاة عامل كرعاية اجتماعية وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا من محمد سالم عبدالمالك مدير القوى العاملة بشمال سيناء، عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية، استخرجت 10 شهادات قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

كما تابعت المديرية، الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 130 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن مكاتب التفتيش العمالي.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة العمالة غير المنتظمة شمال سيناء

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