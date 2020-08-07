​مصادر بـ"الثقافة": إعلان أسماء الفائزين بمنح التفرغ خلال أيام

(مصراوي):

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ستعلن أسماء الفائزين بمنح التفرغ التابعة إلى المجلس الأعلى للثقافة، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تأتي منح التفرغ هذا العام امتدادًا للأعوام السابقة، وتنقسم إلى مبدعين يحصلون على المنحة للمرة الأولى، وآخرين يتم التجديد لهم لأنهم لم يستطيعوا إنهاء مشاريعهم خلال الدورة الماضية.

وتتمثل الشروط الخاصة لمنح التفرغ في التقدم بسيرة ذاتية وبيان بمجمل أعمال المتقدم في مجال إبداعه، وتصور محدد يتضمن خطة تفصيلية لمشروع تفرغه الذي يشترط فيه ألا يكون مقدمًا لنيل درجة علمية أو منحة أخرى أو جوائز ولم يسبق نشره، وثلاثة أعمال من إنتاجه الأدبي أو الفني أو البحثي المنشور على أن يرفق طلبه بـ3 نسخ من كل عمل منهم، وفي مجال الفن التشكيلي والخط العربي يتقدم بثلاثة أعمال أنجزها في السنوات السابقة.

أما الشروط العامة أن يكون المتقدم حاملًا للجنسـية المصرية، وأن يكون مقيمًا بجمهورية مصر العربية طوال فترة التفرغ "عام كامل"، وموافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين في الحكومة أو القطاع العام، التقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة في العنوان 44 ش المساحة بالدقي الدور الرابع، وتقدم الطلبات في ملف خاص مستوفي كل الأوراق المطلوبة، ويمنح المتفرغ مكافأة مالية شهرية تقررها اللجنة، تبدأ في أول يوليو لمدة عام.​