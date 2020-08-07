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نقل صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وعنوان الخطبة "مصر في القرآن والسنة"

08:00 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
نقل صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وعنوان الخطبة "مصر في القرآن والسنة"

الجامع الأزهر الشريف

ينقل التلفزيون المصري، اليوم، صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، حيث تم تحديد موضوع الخطبة بعنوان "مصر فى القرآن والسنة "، بدون مصلين، كما تم اختيار الشيخ عبد الناصر حرك قارئ للقرآن الكريم، كما حدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف خطيب الجمعة وهو الدكتور عبد المنعم فؤاد.

وتعد تلك هي خطبة الجمعة الثالثة التي يتم نقلها على الهواء من الجامع الأزهر الشريف، حيث سبق وأن تم نقل خطبتين يوم الجمعة يوم 5 يونيو الماضي تحت عنوان" الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد"، والتي ألقاها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، و 10 يوليو تحت عنوان "منهج الاسلام في التعامل مع الازمات" والتي ألقاها الدكتور عباس شومان.

وكانت إدارة الجامع الأزهر الشريف أعلنت فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس في رحابه، وذلك ابتداءً من يوم السبت 27 يونيو الماضي، وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا منها على سلامتهم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الجامع الأزهر الشريف صلاة الجمعة خطبة مصر في القرآن والسنة

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