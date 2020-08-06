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محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بحي مصر الجديدة

09:20 م الخميس 06 أغسطس 2020
محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بحي مصر الجديدة

خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بدء أعمال تطوير المركز التكنولوجي بحي مصر الجديدة، والذي يتم إعداده كنموذج استرشادي للحي الذي يقدم خدمات إلكترونية عن بعد ليتم تطبيقه في بقية الأحياء في إطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات يتم دراسة دورات العمل بالمركز لتلافي الملاحظات مع مراجعتها وتنسيقها وإعادة تدريب العاملين لرفع كفاءتهم لتسهيل أدائهم لمهامهم الجديدة والتعامل مع طلبات الجمهور إلكترونيًا.

وأشار إلى أن هذا التطوير يهدف إلى تقديم الخدمات بشكل إلكتروني عن بعد، وأن تتم دورات العمل في الحي بالكامل بشكل إلكتروني حتى نصل لحي بدون أوراق يمكن أن يقدم الخدمات من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات حيث تم توفير الأجهزة اللازمة .

وأضاف محافظ القاهرة، أنه يجري التنسيق مع وزارة الاتصالات بالربط مع الجهات الخارجية لتقليل زمن تقديم الخدمة والتأكد من صحة البيانات، لافتا إلى تفعيل خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحي قبل التقدم لشراءها، كما سيتم إعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات.

وعقب ذلك تفقد محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بشوارع مدينة نصر ومصر الجديدة والتي تقوم بها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية بالحيين .

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حي مصر الجديدة المركز التكنولوجي المركز التكنولوجي بحي مصر الجديدة

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