الوزراء يوافق على مشروع قرار التعديل الخامس لاتفاقية منحة مساعدة بين مصر وأمريكا

مصراوي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19/7/2020.

ويهدف العقد إلى تعزيز الوضع المالي الحالي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، من خلال برنامج إصلاحي حكومي يرتكز على عدة محاور منها، تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتطوير الإدارة الضريبية، إلى جانب تعزيز إدارة المشتريات الحكومية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز إدارة الدين العام.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

ويهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 4 ملايين دولار، كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصري والأمريكي، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب دعم مشروعات الأبحاث والدراسات والاستقصاءات المشتركة، وورش العمل، والمؤتمرات، وكذلك الندوات المشتركة بين البلدين.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع، والتي منها دعم جودة خدمات تنظيم الأسرة/ الصحة الإنجابية، وكذا تحسين السلوكيات الصحية المختارة، ودعم سياسات التخطيط، واتخاذ القرار.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

ويهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 4 ملايين و426 ألف دولار، كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجموعات المستهدفة بصعيد مصر، وكذا العمل على دمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية، إلى جانب تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية.