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"قومي المرأة" يخصص غرفة عمليات لتلقي شكاوى السيدات خلال انتخابات "الشيوخ"

02:49 م الخميس 06 أغسطس 2020
"قومي المرأة" يخصص غرفة عمليات لتلقي شكاوى السيدات خلال انتخابات "الشيوخ"

المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة، تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام انتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها يومي 11 و12 أغسطس الجاري، على المستوى المركزي وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط الساخن رقم "15115".

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، في بيان اليوم الخميس، أن الغرفة تعمل طوال فترة التصويت على مدار يومي الانتخابات وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقي جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، وتذليل العقبات التي قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أن غرفة العمليات ستتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات والتي تستهدف رصد مشاركة المرأة في الانتخابات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.​

المجلس القومي للمرأة انتخابات الشيوخ مايا مرسي

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