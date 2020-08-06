مستقبل وطن بدار السلام يشكل غرفة عمليات لدعم مرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ

شكلت أمانة قسم دار السلام بحزب مستقبل وطن، برئاسة سعيد هندي، أمين القسم، غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية بمحافظة القاهرة، وذلك لحشد القواعد الحزبية خلف المرشحين عن الحزب على المقاعد الفردية ودعماً للقائمة الوطنية من أجل مصر والتي تحمل شعار كليوباترا.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القوائم النهائية للمرشحين الذين بدأوا الدعاية بتنظيم المؤتمرات ونشر اللافتات في الشوارع.

وأكد النائب محمد ماهر، أمين الحزب بالمحافظة، أن الفترة المقبلة في غاية الصعوبة وتحتاج عمل جاد وشاق من جميع أقسام القاهرة، موجهاً الشكر والتقدير لجميع أعضاء وكوادر الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية لتواجدهم الدائم والمستمر بين المواطنين.

وأشار ماهر، إلى أن حزب مستقبل وطن يمتاز بامتلاكه هيكل تنظيمي في غاية القوة، مشيراً إلى أن الحزب يعمل دوماً في صالح الدولة المصرية، مجددا ثقته في وعي أهالي محافظة القاهرة بقدرات الحزب والمرشحين عنه بانتخابات مجلس الشيوخ.

وفِي سياق متصل، أوضح سعيد هندي، أمين قسم حزب مستقبل وطن في دار السلام، أن أمانة الحزب بالمحافظة وأمانات الحزب الفرعية بتوجيهات من النائب محمد ماهر، أمين العاصمة، شكلت غرف عمليات مركزية وفرعية من أمناء اللجان بالحزب لمتابعة تنفيذ خطط الحزب لإدارة العملية الانتخابية ودعم مرشحي الحزب في الانتخابات، وبخاصة المرشحين التسعة للمقاعد الفردي، منوها إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الأمانات الفرعية، والوحدات القاعدية الحزبية، من أجل نجاح هذا الاستحقاق، والتشديد على ضرورة الالتزام الحزبي من تأييد ودعم لمرشحي الحزب.

وأشاد هندي، باختيارات الحزب في المرشحين سواء على المقاعد الفردية أو ممثليه بالقائمة الوطنية "من أجل مصر"، مؤكدا أن جميع مرشحي الحزب تُعد رموزاً حقيقية في العمل الوطني العام في مختلف المجالات.