بتوجيهات محافظ الجيزة.. حملة مكثفة لرفع الإشغالات بالوراق
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
كتب- يوسف عفيفي:
شن حي الوراق بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لرفع كافه الإشغالات والتعديات واتخاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وقالت المحافظة، في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالحفاظ على المظهر العام والتصدي لجميع الإشغالات والباعة الجائلين وإعادة النسق الحضاري لشوارع الجيزة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94875
عدد المصابين
-
47182
عدد المتعافين
-
4930
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18603271
عدد المصابين
-
11806659
عدد المتعافين
-
701253
عدد الوفيات
إعلان