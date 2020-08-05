بتوجيهات محافظ الجيزة.. حملة مكثفة لرفع الإشغالات بالوراق

كتب- يوسف عفيفي:

شن حي الوراق بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لرفع كافه الإشغالات والتعديات واتخاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالحفاظ على المظهر العام والتصدي لجميع الإشغالات والباعة الجائلين وإعادة النسق الحضاري لشوارع الجيزة.​