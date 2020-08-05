أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

بتوجيهات محافظ الجيزة.. حملة مكثفة لرفع الإشغالات بالوراق

11:51 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

شن حي الوراق بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لرفع كافه الإشغالات والتعديات واتخاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالحفاظ على المظهر العام والتصدي لجميع الإشغالات والباعة الجائلين وإعادة النسق الحضاري لشوارع الجيزة.​

حي الوراق الجيزة الإشغالات

الخبر التالى:

في صالح مصر.. السياحة تكشف أسباب اختيار إسبانيا 6 مدن مصرية للسفر إليها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94875

    عدد المصابين

  • 47182

    عدد المتعافين

  • 4930

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان