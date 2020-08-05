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يرأسها وكيل المجلس.. 3 اختصاصات للجنة الشكاوى بـ"الأعلى للإعلام"

07:39 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
يرأسها وكيل المجلس.. 3 اختصاصات للجنة الشكاوى بـ"الأعلى للإعلام"

كرم جبر رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصراوي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، قرارا بتشكيل لجنة الشكاوى -إحدى أهم لجان المجلس- برئاسة صالح عبدالسميع الصالحي، وكيل المجلس، وعضوية كل من المستشار محمد عبدالسميع إسماعيل، عضو المجلس، وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار أحمد عبدالعزيز طه، ومحمد موسى علي.

وحدد المجلس 3 اختصاصات للجنة تتمثل في: إجراء الفحص اللازم للشكوى التي تحال إليها، وفحص المخالفات التي يتم رصدها، والتحقق منها ثبوتها واقتراح القرار المناسب بشأنها، بالإضافة إلى ما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.

وكانت أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في أول توصية لها، بإصدار قرار من المجلس بحجب جميع الصفحات والمواقع المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، وتحمل اسمه وصوره، ولا علاقة له بها، وهو ما أصدره المجلس لاحقا.

كرم جبر لمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جنة الشكاوى

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