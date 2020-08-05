طالب بمناقشته سريعًا.. طلب إحاطة لرئيس الحكومة بشأن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزيرة الصحة، بشأن أعداد المقبولين في الجامعات، وكذلك تنسيق القبول بالجامعات الخاصة.

وقال الحريري خلال حديثه، اليوم الأربعاء: تابعت البيان الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 27 يوليو 2020، والذي تضمن أن تكون نسبة القبول في كليات الهندسة في الجامعات الخاصة ٨٠٪.

وأضاف: هناك تخبط شديد في سياسة الحكومة بشأن القبول في الجامعات بشكل عام والجامعات الخاصة والمعاهد بوجه خاص.

وتابع البرلماني: في الوقت الذي نعاني فيه عجزًا شديدًا في مهنة التمريض، الحكومة تصر على عدم فتح فصول جديدة لاستيعاب الطلاب الراغبين من البنين والبنات، كما تتجه الحكومة في قرار فريد على مستوى العالم لقبول طلاب الصيدلة بكلية الطب، وذلك بسبب زيادة كبيرة في أعداد خريجي الصيدلة وعجز أكبر في خريجي كلية الطب.

وتساءل الحريري: ألم يكن من الأفضل الإعلان قبل بداية العام الدراسي عن أعداد المقبولين في التخصصات المختلفة بالجامعات، وكذلك خطة طويلة المدي واضحة ومعلنة من الحكومة عن الأعداد المطلوبة في كل التخصصات، بناء على احتياج فعلي في سوق العمل داخل وخارج مصر؟

وتابع البرلماني بأن تخفيض التنسيق المطلوب للجامعات الخاصة لكليات الهندسة إلي ٨٠٪، المستفيد الوحيد منه هو أصحاب الجامعات والمعاهد الخاصة، حيث إن زيادة خريجي كليات الهندسة بشكل عام يضر مهنة الهندسة ويضر الخريجين ويضر سوق العمل داخل مصر وخارجها.. ‎هذا إلى جانب خريجي المعاهد الهندسية وأعداد المقبولين بالمعاهد الهندسية الخاصة.

وطالب الحريري بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في لجنة مشتركة بين التعليم العالي ولجنة الصحة ولجنة الإسكان؛ لتوضيح سياسة الحكومة في هذا الشأن.